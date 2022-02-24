ليفربول يحصد آعلى عدد لركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:33 م
24 فبراير 2022
صلاح يقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد (14).jpg
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ذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، أنه حصل فريق ليفربول 171 ركلة جزاء في البريميرليغ، ليتفوق على أي فريق آخر في تاريخ المسابقة.

وكان قد سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين من ركلتي جزاء في فوز فريقه ليفربول أمام ضيفه ليدز يونايتد، بسداسية نظيفة الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء بعد ليفربول فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 169 ركلة جزاء، يليه تشيلسي مع 157 ركلة، ثم أرسنال (156) ومانشستر سيتي (137).
 
جدير ذكره أن فوز ليفربول في المباراة، قلص الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي إلى 3 نقاط فقط، بعد خسارة سيتي أمام توتنهام (2-3) السبت الماضي.

#ليفربول #رياضة #كرة القدم #ركلات الجزاء

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