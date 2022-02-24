ليفربول يحصد آعلى عدد لركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي

ذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، أنه حصل فريق ليفربول 171 ركلة جزاء في البريميرليغ، ليتفوق على أي فريق آخر في تاريخ المسابقة.

وكان قد سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين من ركلتي جزاء في فوز فريقه ليفربول أمام ضيفه ليدز يونايتد، بسداسية نظيفة الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

170 - Liverpool have been awarded 170 penalties in the Premier League, more than any other side:



170 - Liverpool

169 - Man Utd

157 - Chelsea

156 - Arsenal

137 - Man City



Helping. pic.twitter.com/GwRaFLu4dN — OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2022

وجاء بعد ليفربول فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 169 ركلة جزاء، يليه تشيلسي مع 157 ركلة، ثم أرسنال (156) ومانشستر سيتي (137).



جدير ذكره أن فوز ليفربول في المباراة، قلص الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي إلى 3 نقاط فقط، بعد خسارة سيتي أمام توتنهام (2-3) السبت الماضي.