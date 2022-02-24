وفد من "الجهاد" يستقبل المحرر صومان ويهنئه بالحرية

استقبل وفد من حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر ليث نضال صومان (21عاماً)، في محافظة بيت لحم، وتهنئته بالإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني.

وكان وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد، بالإضافة إلى حشد من الجماهير في محافظة، بيت لحم، في استقبال الأسير المحرر ليث، أمس الأربعاء، بعد عامين من الاعتقال الإداري قضاها في سجون "مجدو".

وطالب المحرر ليث، الجميع بالالتفاف حول الحركة الأسيرة، تقديراً لتضحياتها ودفاعاً عن هذا الوطن، التي قدمت أغلى ما تملك فداء لفلسطين.

وقال في "تصريحات خاصة"، إن الحركة الأسيرة تتعرض لسياسات عنصرية وتنكيل مستمر بحقها من قبل إدارة مصلحة السجون، وتحديداً بعد عملية نفق الحرية التي شكلت ضربة للكيان الصهيوني.

من جهته، هنأ القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان، الأسير ليث بحريته من سجون الاحتلال، متمنياً الحرية لجميع الأسرى وخاصة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.

وأكد عدنان في كلمة له، أن شعبنا على موعد مع انتصار جديد بالإفراج عن الأسيرين هشام أبو هواش ومقداد القواسمي.

والمحرر ليث ولد بتاريخ 18-1-2001م، في محافظة بيت لحم، وترعرع في عائلة مجاهدة كباقي العوائل الفلسطينية، وقد حرمه الاعتقال عدة مرات من إكمال دراسته الثانوية العامة.

يذكر أن المحرر ليث صومان اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27-4-2020م، بعد حملة مداهمات في بيت لحم، وتم تحويله للاعتقال الإداري الذي استمر عامين دون توجيه أي تهمة له.