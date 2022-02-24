أبو حسنة يكشف موعد الإعمار الشامل وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على كابونات "الأونروا"

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، اليوم الخميس 24/2/2022 ، " ليس لدينا معلومات حول تأثير الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا على تمويل "الأونروا" بالمواد الغذائية ولدينا تعاقدات ونعمل جاهدين على تأمينها.

وقال أبو حسنة خلال تصريحات لإذاعة صوت الأقصى لدينا مليون و200 ألف أسرة تتسلم مواد غذائية من الأونروا في قطاع غزة ، موضحاً ان الطاقة الاستيعابية للأونروا بالنسبة لأعداد الأسر المستفيدة من المواد الغذائية "الكابونات" وصلت لحدها الأقصى وهي مرشحة للزيادة.

وبشأن الإعمار، بين أبو حسنة ان الاعمار يسير بصورة جيدة وعلى وشك إنجاز 7 آلاف منزل أصيب بأضرار ما بين طفيفة ومتوسطة خلال حرب 2021.

وتابع " قريباً سنبدأ عملية الإعمار الشاملة ونحن في مرحلة تجميع الوثائق بالتعاون مع وزارة الإسكان ونقابة المهندسين والمكاتب الهندسية ، مشيراً الى ان هناك آليات تم وضعها لرفع الوثائق والمخططات الهندسية والأونروا تعمل على فحصها لتبدأ عملية الإعمار قريباً.