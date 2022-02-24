صحة غزة: 6 حالات وفاة وقرابة 660 إصابة جديدة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:41 ص
24 فبراير 2022
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سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 24/2/2022، 6 حالات وفاة وقرابة 660 إصابة جديدة بعد اجراء 2220 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة، ( 659) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 3400 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين  244486 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 19678 حالة، واجمالي المتعافين 222908 حالة ، واجمالي الوفيات  1900 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  160 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 86 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 644099 شخص

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