ارتفاع حاد.. طالع أسعار الذهب بعد الحرب على أوكرانيا اليوم الخميس 24 فبراير 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:18 ص
24 فبراير 2022
طالع أسعار الذهب عالميًا بعد الحرب على أوكرانيا اليوم الخميس 24 فبراير 2022
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طالع أسعار الذهب عالميًا بعد الحرب على أوكرانيا اليوم الخميس 24 فبراير 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، إلى ذروة عام ونصف بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب عالميًا حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في اسعار الذهب والدولار الأمريكي في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

سعر الذهب عالميًا 

سعر الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية 2-5-2021.jpg

 

 وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة متلفزة، فجر اليوم الخميس، عن "عمل عسكري خاص" في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 1.07 بالمئة إلى 1928.6 دولارا للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة (03:21 ت.غ)،

وتعتبر أسعار الذهب هذه الأعلى منذ أغسطس/آب 2020.

ويعد الذهب، أحد الأصول التي يتم التحوط بها ضد ارتفاعات التضخم، وضد المخاطر الجيوسياسية وأوقات الأزمات الاقتصادية والحروب.

ارتفاع أسعار النفط الخام بعد الحرب على أوكرانيا اليوم الخميس

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إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام إلى ذروة تزيد عن سبع سنوات، إلى 96.55 دولارا لبرميل برنت تسليم أبريل/نيسان، حيث زادت الأسعار بنسبة 2.67 بالمئة أو 2.59 دولارا للبرميل.

وتعد دولة روسيا منتج رئيس للنفط الخام، إذ تعتبر ثاني أكبر منتج بعد الولايات المتحدة بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل، وأكبر مصدّر للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

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