بالفيديو ثلاثة شهداء بسوريا جراء قصف "إسرائيلي" على محيط دمشق

استشهد ثلاثة جنود سوريين، الليلة الماضية، جراء عدوان "إسرائيلي" بالصواريخ على بعض النقاط في محيط دمشق.

وذكرت مصادر سورية رسمية، أنه حوالي الساعة الواحدة و10 دقائق من فجر اليوم نفذ العدو "الإسرائيلي" عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضافت المصادر، أن العدوان "أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكان العدو "الإسرائيلي" نفذ أمس عدواناً بالصواريخ على عدد من النقاط في محافظة القنيطرة ما تسبب بوقوع بعض الأضرار المادية.