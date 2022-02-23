بالصور 1270ديناراً سعر خيالي للعمرة.. عبادة للأغنياء فقط في غزة!

أثارت التسعيرة الجديدة لرحلات العمرة من قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية سخط وغضب واستياء أهالي القطاع، معتبرين أنها فوق مقدرتهم ومبالغ فيها، وخاصة أنهم يعيشون أوضاعا معيشية صعبة، بفعل الحصار "الإسرائيلي" المفروض عليهم منذ نحو 16 عاما متواصلا".

وطالب مواطنون وأكاديميون وإعلاميون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات ذات العلاقة بالعدول عن التسعيرة الجديدة، وخفض تكلفة الرحلة أسوة بالضفة المحتلة إلى مدينة مكة المُكرمة غرب المملكة، داعين إلى عدم أداء المناسك حال بقيت التسعيرة على ما هي، وخاصة بعد توقفها منذ عام 2020.

وأعلنت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، أن سعر البرنامج يشمل برنامج الرحلة كاملاً من معبر رفح وحتى العودة إلى معبر رفح دون رسوم المعبر الفلسطيني، ولأول ثلاث رحلات من شهر شعبان هو (1270دينارا أردنيا).

الإعلامي يوسف أبو كويك نشر تغريدة على صفحته الرسمية "فيس بوك": "شركات الحج والعمرة: تسعيرة العمرة الرسمية لسكان قطاع غزة لهذا الموسم 1270 دينارا أردنياً"، مضيفا: "خطيتكم في رقبتهم لا تعتمروا، ولا تسجلوا، والله يحرق الشركات بالمسؤولين بالسلطة بهالبلد ".

أما المصورة الصحفية مريم أبو دقة كتبت تسعيرة ساخرة بشأن تسعيرة رحلة العمرة قائلة: " سعر العمرة لسكان قطاع غزة 1270 ديناراً، الضفة لا يتجاوز 500 دينار.. معقول ذنوبنا أكثر؟".

أما الناشط أبو بانياس قال في هذا السياق: "شخرة أهل غزة أيقظت الموتى زمن أبونا إبراهيم، عندما قرأوا (1270 دينارًا) تسعيرة العمرة".

من جهته، نشر الناشط عطية حرب تغريدة طالب فيها تفاصيل تسعيرة رحلة العمرة الجديدة قائلا: "هلقيت انا كمواطن صالح بيطلعلى أعرف ال 1350 دينارا اللي هم ثمن العمرة لسكان غزة وين بدهم يروحوا بالزبط وبناء على إيش طلع المبلغ الكامل 1350 دينارا اردنيا وبنفس الوقت 300 دينار فقط ثمن العمرة لأهلنا بضفة وإللى هيا ما بتبعدش عنا بضع كيلو مترات!؟

وأضاف حرب: "وياريت ما نربطش قصة الحصار بالموضوع عشان المعبر هيك هيك مفتوح أمام أي مسافر وع أي دولة بدو إياها".

وختم تغريدته قائلا: "ومعلش ولو بدى اتقل دمي عليكم شوية تعرفولى قديش نسبة شركة ياهلا الى بتترأسها حكومة الامر الواقع بغزة ع كل معتمر من 1350 دينار #وشكرا".

أما الناشط زكريا بكر اكتفى بالقول: "1270 دينارا مهر عروس".

من جانبه علق الصحفي محمد هنية متعجبا من التسعيرة الجديدة لأداء مناسك العمرة قائلا: "1300 دينار تكاليف أداء العمرة لأهل غزة!".

وأضاف هنية: "أنتوا هيك تطلعوا الناس من دينها.. على رأي العجوز (بتجوز فيهم هي الكعبة طايرة؟".

أما الصحفي أسامة الكحلوت غرد قائلا: "السادة المسؤولين عن تحديد سعر العمرة لسكان قطاع غزة، كلنا نفسنا نحج ونعتمر كل سنة بس بأسعاركم هذه حتطلعوا الناس من دينها ".

وتفاجأ أهالي قطاع غزة، برفع تسعيرة العمرة من القطاع لتصل إلى 1270 ديناراً أردنيا، وخاصة أنها متوقفة بقرار من السعودية منذ عام 2020، قبل الإعلان عن استئنافها قبل أيام.

ويُعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية غاية في السوء، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ ما يقارب 16 عاما، والتي أدت إلى شل الحركة التجارية، وإغلاق عشرات المنشآت الاقتصادية، إضافة إلى أنه خلَف جيوشا من البطالة بنسبة تعد الأعلى في العالم.























