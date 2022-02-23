صورة اليوم المُبكية من الضفة !؟

تتواصل المشاهد والصور المؤثرة التي يتم تصديرها من الضفة المحتلة لحظة اعتقال قوات الاحتلال للأسرى ووداعهم لأهلهم.

مشهد وداع مؤثر للأسيــر محسن شريم لابنته لحظة الاعتقال من قبل قوات الاحتـلال بعد اقتحــام منزله في قلقيلية، فجر اليوم ، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي عبروا عن تأثرهم من صورة توديع الاسير لابنته .

اعتقالات قوات الاحتلال "الاسرائيلية" المتكررة في ساعات متأخرة من الليل ومداهمة المنازل ، تدفع الاهالي لتوديع بعضهم البعض والتي يكون جلها مؤثرة .





وكانت اقتحمت قوات الاحتلال برفقه ضباط المخابرات اقتحمت فجراً منزل القيادي والأسير المحرر محسن محمود شريم(53عاماً)من سكان مدينة قلقيلية، وأعادت اعتقاله بعد تفتيش منزله، دون معرفة الأسباب.

ويشار الى ان الاسير محسن شريم يستهدفه الاحتلال بالاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر حيث اعتقل عدة مرات، وأمضى حوالي 10 سنوات في سجون الاحتلال، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري.