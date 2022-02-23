صورة اليوم المُبكية من الضفة !؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:24 ص
23 فبراير 2022
محسن شريم
اعلان اسفل صورة الخبر

تتواصل المشاهد والصور المؤثرة التي يتم تصديرها من الضفة المحتلة لحظة اعتقال قوات الاحتلال للأسرى ووداعهم لأهلهم.

مشهد وداع مؤثر للأسيــر محسن شريم لابنته لحظة الاعتقال من قبل قوات الاحتـلال بعد اقتحــام منزله في قلقيلية، فجر اليوم ، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي عبروا عن تأثرهم من صورة توديع الاسير لابنته .

اعتقالات قوات الاحتلال "الاسرائيلية" المتكررة في ساعات متأخرة من الليل ومداهمة المنازل ، تدفع الاهالي لتوديع بعضهم البعض والتي يكون جلها مؤثرة .

حسن شريم لحظة وداع ابنته.jpg
 

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال برفقه ضباط المخابرات اقتحمت فجراً منزل القيادي والأسير المحرر محسن محمود شريم(53عاماً)من سكان مدينة قلقيلية، وأعادت اعتقاله بعد تفتيش منزله، دون معرفة الأسباب.

ويشار الى ان الاسير محسن شريم يستهدفه الاحتلال بالاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر حيث اعتقل عدة مرات، وأمضى حوالي 10 سنوات في سجون الاحتلال، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري.

#صورة وداع الاسير حسن شريم #اسير من الضفة

متعلقات