نابولي يتعادل مع كالياري

تعادل فريق نابولي مع مضيفه كالياري، أمس الأثنين، بنتيجة 1-1 منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وبهذها التعادل أضاع نابولي فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم كالياري في النتيجة عن طريق الأوروغوياني غاستون بيريرو في الدقيقة 58، وعادل لنابولي نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وخلال المباراة أهدر نابولي فرصة مزاحمة ميلان على الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر ميلان، ومتأخرا بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان الوصيف بذات الرصيد.

وكان قد رفع فريق كالياري رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".