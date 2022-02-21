إصابة الأسير المحرر بسام ابو عكر بحادث دهس في بيت لحم

أصيب الأسير المحرر والقيادي بحركة الجهاد الاسلامي بسام عبد الرحمن أبو عكر 55 عاما من مدينة بيت لحم بحادث دهس؛ وذلك عندما حاول قطع الشارع قرب دوار بيسان في وسط بيت لحم فدهسته سيارة مسرعة.

و أفادت مصادر خاصة أن الشيخ ابو بلال بسام ايو عكر الوضع ان لديه كسور بالكتف والرجل وجروح بالرأس، هو مستيقظ ولكن يحتاج عملية جراحية غداً لعلاج الجروح بالرأس والاطمئنان على عدم وجود نزيف بالرأس.

أبو عكر هو اسير محرر من القادة الأوائل للحركة أمضى في سجون الاحتلال قرابة 22 عام منها 12 عام بشكل متواصل

يعتبر احد الاسرى الذين امضوا اعلى سنوات في الاعتقال الاداري أواسط التسعينات حيث أمضى قرابة 6 سنوات متواصلة في الاعتقال الاداري

يحمل أبو عكر شهادة الماجستير في السياسة والعلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي وهو مختص بالشأن الصهيوني والدولي.