"حشد" تطالب السلطة بالتراجع الفوري عن قرار سحب جواز القدوة الدبلوماسي

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الإثنين، أن الرئيس السلطة محمود عباس بالتراجع الفوري عن قرار سحب جواز القيادي في حركة فتح ناصر القدوة الدبلوماسي.

وقالت الهيئة الدولية في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن " الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): تابعت بقلق شديد الإعلان عن إصدار الرئيس الفلسطيني قرار يقضي بسحب جواز السفر الدبلوماسي من السيد: ناصر القدوة؛ القيادي في حركة فتح؛ وتعتبر القرار أول تطبيق لقرار بقانون رقم ( ) لسنة 2022 بشأن جواز السفر الدبلوماسي؛ الذي ألغي بموجب المادة الثامنة منه قرار مجلس الوزراء رقم (244) لسنة 2005م بشان نظام منح جواز السفر الدبلوماسي (VIP)".

وأضافت :" الهيئة الدولية(حشد) ترى أن هنالك الكثير من المعطيات التي تؤشر لاعتبار القرار يندرج في إطار الانتقام السياسي؛ وأن هنالك استمرار لنهج توظيف القانون لتحقيق مصالح ومكاسب سياسية؛ لذا تطالب بضرورة وأهمية التراجع الفوري عن هذا القرار؛ والكف عن توظيف القانون وأدواته في إطار محاربة الخصوم السياسيين".

وأصدر الرئيس عباس، اليوم الإثنين، قرارًا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من القيادي الفتحاوي ناصر القدوة، الذي شغل منصب سفير فلسطين في الأمم المتحدة لعشرين عاماً، وبعدها وزير خارجيتها عدة سنوات، في أول تجليات القانون الدبلوماسي المعدل، الذي صدر في السادس من الشهر الحالي.