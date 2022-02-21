القدوة يعلق على قرار السلطة سحب جواز سفره الدبلوماسي

علق القيادي الفتحاوي ناصر القدوة، على قرار رئيس السلطة في رام الله، محمود عباس، سحب جواز سفره الدبلوماسي وإصدار جواز سفر عادي ووضع عليه، "مهنة طبيب أسنان" في خانة المهنة.

وقال القدوة عبر صفحته في موقع "الفيس بوك"، مساء اليوم الإثنين :" الرئيس اتخذ قراراً بمنع تجديد جواز سفري الديبلوماسي انا العبد لله ناصر القدوة. طبعا القانون والنظام لا قيمة لهما. النظام ينص على أن أعضاء السلك الديبلوماسي (الحقيقيين)، والوزراء الحاليين والسابقين من حقهم الحصول على هذا الجواز".

وأضاف :" العبد لله كان سفيرا لفلسطين في الأمم المتحدة ووزير خارجية سابق أو أسبق وساهم حتى في وضع نظام جواز السفر الديبلوماسي. لا أفهم لماذا يستشار الرئيس ولكن يبدو كما يقول مالك الحزين وأصدقاؤه أن الأرض وما عليها، أي نحن، ملك للناس "المهمة"، ثم "هيه هيك" واللي "عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يبلط البحر".

وتابع :" للحق المنع لم يمتد لجواز السفر العادي غير أن هؤلاء غيروا مهنتي عند اصداره من وزير سابق إلى طبيب أسنان! مش عارف مين دلهم على هذه. صحيح أنني تخرجت من كلية طب الاسنان ولكن مهنتي لم تكن قط طبيب اسنان وأظن أن هذا مرتبط على كل حال بعضوية النقابة".

وأردف القدوة :" السؤال المهم الآن هل وضع هؤلاء جواز السفر على الكمبيوتر أم لم يفعلوا بهدف منعي من دخول الوطن. طبعا هم في نفس الوقت فخورين بحصولهم على "موافقة" اسرائيلية بمنح هويات ولم شمل هي اصلا حق طبيعي لجميع أبناء الشعب الفلسطيني. هل هؤلاء فعلا فلسطينيين؟ على كل حال أتشرف بأن أكون كأي مواطن فلسطيني...والحكاية لم تنتهي بعد".

وأصدر الرئيس عباس، اليوم الإثنين، قرارًا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من القيادي الفتحاوي ناصر القدوة، الذي شغل منصب سفير فلسطين في الأمم المتحدة لعشرين عاماً، وبعدها وزير خارجيتها عدة سنوات، في أول تجليات القانون الدبلوماسي المعدل، الذي صدر في السادس من الشهر الحالي.