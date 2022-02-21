الشعبيّة: بيان اجتماع رام الله الموقّع باسم القيادة الوطنية الموحّدة لا يمثلنا

صرّح مصدرٌ مسؤول في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين 21 شباط/ فبراير، بأنّ ما صدر اليوم من بيانٍ عقب اجتماعٍ في رام الله باسم القيادة الوطنيّة الموحّدة للمقاومة الشعبيّة لا يمثّل الجبهة، وهي ليست طرفًا فيه.

وأكَّد المصدر أنّه لم يتم حتى اللحظة تأسيس القيادة الوطنيّة الموحّدة للمقاومة الشعبيّة في فلسطين، تنفيذًا وامتدادًا لقرار اجتماع الأمناء العامين الذي عُقد في بيروت ورام الله في سبتمبر/ أيلول 2020، وذلك خلافًا للبيان المنسوب لما سُمّي بالقيادة الوطنية الموحّدة للمقاومة الشعبيّة في فلسطين.

وشدّد مندوبنا في هذا الاجتماع على ضرورة توسيع وتعزيز الوحدة الميدانيّة في شتّى أشكال المقاومة الشعبيّة، سواءً بالشيخ جراح أو باقي مناطق الضفة الغربيّة وقطاع غزّة، وعليه، نؤكّد أنّ هذا الاجتماع لم يتم التوافق فيه على البرنامج السياسي والمرتكزات التنظيميّة والإداريّة وعلى الهدف السياسي الجامع لهذه القيادة، فضلاً عن غياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي عن هذا الاجتماع.

وأصدرت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، بياناً أكدت فيه أهمية استكمال تشكيل لجان الحراسة والحماية للدفاع عن أبناء شعبنا أمام اعتداءات وجرائم قطعان المستوطنين، واهمية تظافر الجهود والإمكانيات لردعهم والتصدي لهم، الأمر الذي يتطلب مشاركة الجميع دون استثناء في إطار توسيع المقاومة الشعبية لتعم كل الأراضي المحتلة في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين.