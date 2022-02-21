مسؤول بحريني: "جهاز الموساد "موجود في البحرين وحاضر في المنطقة

أكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية عبدالله بن أحمد آل خليفة، خلال جلسة في مؤتمر ميونخ للأمن، أمس الأحد، بمشاركة وزير حرب الاحتلال بني غانتس، أن هناك تعاوناً استخباراتياً بين "إسرائيل" والبحرين. وأضاف أن جهاز الموساد "موجود في البحرين وحاضر في المنطقة".

وفي تبرير لهذا التعاون، قال آل خليفة "إذا كان هذا التعاون الأمني بين البحرين وإسرائيل يعني توفير الأمن والاستقرار فليكن، وإذا نجح هذا التعاون في إنقاذ حياة مواطنين أبرياء فيجب أن يكون". ولفت إلى أن السلطات البحرينية أكدت عامي 2020 و2021 حصول زيارتين لرئيس "الموساد" إلى البحرين، مشدداً على أن "التعاون الأمني والاستخباراتي مع إسرائيل هو جزء من الشراكة بيننا وسيستمر".

وجاءت تصريحات المسؤول البحريني بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت إلى المنامة، منتصف الشهر الحالي، حيث التقى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وبحث معه "مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزه".

وذكر موقع "والاه" أن المسألة الإيرانية والتعاون الأمني كانا الموضوع الرئيسي الذي تناوله بينت في محادثاته مع ملك البحرين وولي العهد خلال زيارته للمنامة.