السجون تأخذ منحى التصعيد..وتحذيرات من محاولات قمع واسعة للأسرى

تشهد السجون "الإسرائيلية" حالة من التوتر الواسعة بعد اعتداءات طالت الأسرى في كافة سجون الاحتلال في محاولة لقمع الأسرى وأفشال انتفاضتهم ضد السجان وقراراته وسط تحذيرات من محاولات الاستفراد بهم.

فإعلان طعن أحد سجاني الاحتلال، دفع مصلحة السجون "الاسرائيلية" لاستغلال الحدث واعتباره فرصة سانحة لافشال انتفاضة الأسرى التي بدأت منذ ١٦ يوماً، ومبرراً لكافة اجراءاتها القمعية والعقابية التي تتخذها بحق الأسرى.

حالة الغليان التي تشهدها السجون، بدأت أثارها تطفو على السطح بإعلانهم التمرد والرفض لكل سياسات الاحتلال بحقهم الأمر الذي ترجمه الأسرى خلال الأيام الماضية، وعصر اليوم الإثنين، فقد أعلنت هيئة شؤون الأسرى، عن وقوع عملية طعن في سجن "نفحة" الصحراوي.

وأوضحت الهيئة في تصريح مقتضب، أن أسير في سجن "نفحة" يقبع في قسم 10 واجه اثنان من السّجانين أثناء خروجه لعيادة السجن بضربهم، لتسود عقبها حالة من التوتر في أقسام سجن نفحة بعد طعن أحد سجاني معتقل "نفحة".

فيما اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم، غرفة الأسير الكاتب باسم الخندقجي في سجن "هيدريم" .

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن إدارة السجون الصهيونية اقتحمت غرفة الأسير الكاتب باسم الخندقجي وقامت بشبحه وعاثت فيها خرابًا قبل أن تصادر مقتنياته الأدبية.

عملية قمع واسعة في سجن "نفحة

بدوره، حذر نادي الأسير، اليوم الإثنين، من عملية قمع واسعة بحق الأسرى في سجن "نفحة".

وقال النادي في بيان صحفي، إن إدارة سجن "نفحة" جلبت المزيد من قوات القمع، وقطعت الماء والكهرباء عن الأسرى، مشيرة إلى أنّ سجن "نفحة" يواجه عمليات قمع متصاعدة مؤخرا، واليوم وردا على ذلك واجه أحد الأسرى سجانين بالضرب.

المقاومة تحذر

من جانبها، حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، الاحتلال "الإسرائيلي" من أي محاولة للاستفراد بالأسرى والفلسطينيين داخل السجون والاعتداء عليهم، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لن "يسمح للعدو بأن يمس الأسرى وينتهك

وأكدت الحركة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم"، على وقوفها بجانب الأسرى في سجون الاحتلال، ومتابعة كافة التطورات داخل السجون لا سيما ما ترتكبه إدارة سجن النقب ومديرها المجرم من اعتداءات تمس بالأسرى وحقوقهم.

يشار إلى أن انتفاضة الأسرى التي بدأها الأسرى منذ 16 يومًا، تأتي رداً على فرض إجراءات تنكيلية مضاعفة بحقّ الأسرى لسلبهم منجزاتهم، وفرض واقع جديد على صعيد الحياة الاعتقالية من قبل إدارة السجون.