شاهد ..هدف "ركلة العقرب" لا يصدق

شهد الدوري الأسترالي هدفاً عالمياً على طريقة ركلة العقرب سجله المدافع بن غاروسيو لصالح فريقه ويسترن يونايتد، أمام ضيفه ويسترن سيدني وانديريرز في الدوري الأسترالي لكرة القدم، الأحد.

وجاءت اللحظة في منتصف الشوط الثاني من فوز يونايتد 3-2 على ويسترن سيدني عندما استقبل المدافع الأسترالي كرة عرضية في وضعية طائرة، ليسدد الكرة بعقب القدم مسجلا الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة.

