بالأسماء : اعتقالات واسعة في الضفة تركزت في دير أبو مشعل والقدس المحتلة وضواحيها

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 21/2/2022 حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة .

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله وشنت بها حملة اعتقالات واسعة طالت كلا من:

عثمان تيسير - حسن علي ربيع -عبد الله الماكن- محمود ذيب - عدي هيثم -محمود نافع

زهدي مطر- أحمد الخير -عدي عيسى ربيع- صالح درويش

وقالت مصادر محلية : إنه جرى الإفراج عن جميع المعتقلين من دير أبو مشعل باستثناء عثمان تيسير .

وفي بلدة سلواد اعتقلت قوات الاحتلال كلا من أحمد عثمان حامد، وأيمن حماد وحسن الناطور.

وشنت قوات الاحتلال في محافظة جنين حملة اقتحامات واعتقالات طالت الشيخ المحرر عز الدين عمارنة من بلدة يعبد جنوب جنين، وتايه وغسان وشاحي من منطقة الشهداء في المحافظة، وعلاء يحيى ومحمد وإيهاب حوشية من بلدة اليامون غرب جنين، وضياء سلامة وعهد أبو الرب من مدينة جنين.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عدي الشرباتي، وفي يطا اعتقلت حمودة أبو طبيخ، ومعاذ ومحمد محمود مخامرة.

وفي مدينة القدس وضواحيها اعتقلت قوات الاحتلال

حسين محمود عطية

قاسم منير درباس

محمد عبد الرازم

إسماعيل ناصر

يوسف ناصر

محمد هيثم مصطفى

عبد الله محمد أبو ريالة

حسين شادي عبيد

علي وسيم عبيد

وجدي سلامة- عناتا

سامي أبو هنية- عناتا