راصد جوي يحدد موعد المنخفض الجوي القادم ومدى قوته

أفاد الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الأحد، بأن درجات الحرارة ترتفع بشكل محدود أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء في الأسبوع الحالي بحيث يكون الطقس في فلسطين أكثر استقرارًا، لكن هذا الاستقرار يشهد انقلابًا ملموسًا نهار الخميس حتى يوم السبت؛ إذ ستنخفض درجات الحرارة في اليوم الأول بحدود ثماني درجات مئوية.

وأوضح الراصد الجوي، العلامي، في تصريح صحفي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية في مناطق الضفة المحتلة خلال الأيام المذكورة، وفي المناطق الساحلية ما بين 16 إلى 18 درجة، مشيرًا إلى أن الأجواء يوم الأربعاء المقبل تصبح مائلة للدفء في العديد من المناطق.

وبيّن أنه في يوم الخميس يطرأ انخفاضًا على درجات الحرارة؛ نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة ورطبة نحو المنطقة، كما ستنخفض الحرارة يوم الجمعة وتعود الأجواء الشتوية الباردة التي يرافقها هطول امطار.

وقال العلامي: "مبدئيًا وبحسب الخرائط الجوية ستكون المناطق الشمالية، والوسطى صاحبة الحظ الأوفر من هطول الأمطار؛ جراء قدوم المنخفض الجوي الجديد".

وأضاف أنه خلال الساعات المقبلة ستتضح قراءة الخرائط الجوية المحدثة حول معطيات المنخفض، وكميات الأمطار المتوقعة على جميع المناطق الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.

وحذر الراصد الجوي، من تشكيل السيول، وارتفاع في منسوب المياه جراء تساقط الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى.