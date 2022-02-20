بالفيديو مانشستر يونايتد يفوز على ليدز برباعية

حقق مانشستر يونايتد فوزاً كبيراً على مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل رباعية "الشياطين الحمر" كل من هاري ماغواير، والبرتغالي برونو فيرنانديز، والبرازيلي فريد، والسويدي أنطوني إلانغا في الدقائق الـ 34 و45+5 و70 و88 على الترتيب.

وبالمقابل، سجل ثنائية أصحاب الأرض كل من: الإسباني رودريغو مورينو والبرازيلي رافينها في الدقيقتين 53 و54 على التوالي من عمر المباراة

#LEEMUN #PL



ليدز 2 × 4 مانشستر يونايتد | هددددف ايلانجا HD🎥



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to never miss any goal Follow @FA_GO7 pic.twitter.com/NEWRCvSimh — Faster Goal @FA_GO7 (@Hql6Mys) February 20, 2022

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وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".