٤٠٠ وظيفة "منقذ بحري" بغزة ...تفاصيل وشروط القبول

كشف مدير دائرة الإنقاذ البحري في وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة إيهاب السلطان، اليوم الأحد، عن تفاصيل وشروط وطبيعية الاختبارات التي تعكف الوزارة على تنفيذها بشأن اختيار 400 منقذ بحري للعمل على ساحل قطاع غزة خلال فترة فصيل الصيف.

وقال السلطان خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الأحد :" إن الوزارة وبالتعاون مع وزارة العمل ومندوبي بلديات القطاع، ستباشر في شهر فبراير المقبل، بإجراء كافة الاختبارات لكافة المتقدمين للحصول على وظيفة المنقذ البحري وفق بند التشغيل المؤقت ولمدة 4 شهور".

وأوضح أن طبيعة الاختبارات ستقام ككل عام، حيث يخضع فيها المتقدم لاختبار في الجانب البدني وآخر في الشق النظري يتضمن في برنامجه (الجانب النظري)، دورة إسعافات أولية، بالإضافة إلى مقابلة شخصية لكل متقدم، يحصل فيها على تقييم قدره 30 درجة، و70 للجانب البدني.

وبشأن آلية اختيار الأسماء، بين مدير دائرة الإنقاذ البحري، أن الوزارة تتزود بالأسماء من مكتب العمل لتخصصه في فرز الوظائف والمهن والحرف، فتحصل الوزارة على كافة الكشوفات المدرجة لديه تحت بند مهنة منقذ بحري وتقوم بالتواصل مع كل فرد مستوفي الشروط التي وضعتها الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة طالبت مع اللجنة الحكومية زيادة عدد المنقذين بعد رفع بلدية غزة كتاباً للوزارة تؤكد فيه أنه لن تستطيع توفير 60 منقذ كما كل عام من صندوق إقراض البلديات.

" أن يكون عمر المتقدم للوظيفة لا يقل عن 19 عاماً وأن لا يتجاوز الـ43 عاماً، وأن يكون المتقدم حاصل على شهادة من جهاز الدفاع المدني تفيد باجتيازه دورة إنقاذ بحري ، بالإضافة إلى تمتعه باللياقة البدنية والسمعة الطيبة" وفق مدير دائرة الإنقاذ البحري

وحول موعد إجراء الاختبارات، قال مدير دائرة الإنقاذ البحري في وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة إيهاب السلطان، إن "الوزارة ستشكل لجنة تتكون من مندوبي بلديات القطاع وزارة العمل وجهاز الدفاع الدني، وبناء عليه ستشرع اللجنة المكونة بالتواصل مع كل فرد مسجل في كشوفات وزارة العمل على بند منقذ بحري وستبلغهم في الموعد المحدد لإجراء الاختبارات كلاً حسب منطقة سكنه والمقرر قبل بداية شهر رمضان "، متوقعاً أن يكون الراتب الشهري قدره ألف شيكل كما الأعوام السابقة.

و كانت لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، قد أعلنت الأربعاء الماضي خلال جلستها الأسبوعية موافقتها على تشغيل عـدد (400) منقـذ بـحـري على بنـد التشغيل المؤقـت لمـدة (6) شـهور كمنقـذين بحـريين على امتـداد شـاطئ بحـر غـزة لموسم اصطياف 2022م.