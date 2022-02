بالفيديو سقوط طائرة "هليكوبتر" على شاطئ مكتظ بالسياح في ميامي الأمريكية

رصد فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط طائرة مروحية على شاطئ مزدحم بالسياح في مدينة ميامي الأمريكية.

وفي التفاصيل، أكدت شرطة ميامي الأميركية، تحطم مروحية "هليكوبتر" في المحيط، يوم أمس السبت 19 فبراير 2022، وتعرض راكبين لإصابات، موضحة أن الإسعاف الذي هرع إلى مكان الحادث، نقل شخصين كانا على متن المروحية لحظة سقوطها إلى المستشفى.

وبيّنت شرطة ميامي، أن وضع الراكبين مستقر، وهما حاليا في مستشفى "جاكسون ميموريال".

وقالت، إنه تم إغلاق منطقة الحادث، لافتة إلى تعاونها مع هيئة الطيران الفيدرالية التي قامت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب سقوط المروحية.

من جانبها، أضافت هيئة الطيران الفيدرالية: أن المروحية التي سقطت في المياه من طراز "روبنسون آر 44"، مشيرة إلى أن الحادث وقع في "ظروف مجهولة حتى الآن".

وأثار سقوط المروحية ذعر الذين كانوا يستمتعون بالسباحة وأشعة الشمس في الموقع، حيث علّق كثيرون منهم على الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين التجربة التي مروا بها.

