الاتحاد الاسلامي يهنئ الفائزين في انتخابات نقابة المهندسين

هنأ الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية الفائزين في انتخابات نقابة المهندسين، في قامة القدس الموحدة، و التي اكتسحت 90% من أصوات الناخبين.

تهنئة بالفوز لـ"قائمة القدس" في انتخابات نقابة المهندسين

يتقدم الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية بالتهنئة للأخوة والأخوات في "قائمة القدس" الفائزين بانتخابات نقابة المهندسين، ويخص بالذكر أعضاءه م. أسامة مرزوق لفوزه بمنصب أمين السر بالمجلس العام، و م. أحمد الأغا لفوزه بشعبة الكهروميكانيك بالمجلس العام، و م. رنا أبو مصبح لفوزها بمنصب لجنة المهندسات بالمجلس العام، ولجميع المهندسين والمهندسات من أعضاء الاتحاد الإسلامي لفوزهم بعضوية المجالس التمثيلية في محافظات قطاع غزة.

وبهذه المناسبة نتقدم بذات التهنئة لقيادة وأعضاء منتدى المهندس الفلسطيني، مثمنين جهودهم الواضحة خلال فترة الانتخابات، كما ويبارك الاتحاد الإسلامي ويهنئ جموع المهندسين والمهندسات لنجاح هذا العرس الديمقراطي.

مع تمنياتنا لـ"قائمة القدس" بالتوفيق والسداد لخدمة المهندسين كافة، خلال دورتهم النقابية المقبلة.

الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية

السبت الموافق 2022/02/19