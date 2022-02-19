بالصور كتائب المجاهدين تطلق مناورات "الوعد المفعول4"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:48 م
19 فبراير 2022
مناورات الوعد المفعول4.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

أطلقت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم السبت، مناورات "الوعد المفعول 4"والتي تحاكي عدة سيناريوهات دفاعية وهجومية، والتي سيسمع خلالها انفجارات وإطلاق نار غرب مدينة رفح.

وتتضمن المناورة محاكاة للوحدات القتالية وهي تتصدى لمدرعات وناقلات العدو وقواته الخاصة باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة القتالية المتنوعة.

وأبرزت مناورات "الوعد المفعول" التي نفذتها كتائب المجاهدين، محاكاة إبرار جنود مشاة لجيش الاحتلال على الساحل في مواقع عدة، والتصدي لهذه القوات المعادية، بالإضافة إلى محاكاة اقتراب زوارق مختلفة للعدو من نقاط التماس واستهداف هذه الزوارق بأسلحة متنوعة.مناورات الوعد المفعول9.jpgمناورات الوعد المفعول8.jpg
مناورات الوعد المفعول7.jpg
مناورات الوعد المفعول6.jpg
مناورات الوعد المفعول5.jpg
مناورات الوعد المفعول4.jpg
مناورات الوعد المفعول3.jpg
مناورات الوعد المفعول2.jpg
مناورات الوعد المفعول1.jpg
مناورات الوعد المفعول.jpg
 

#مناورة #كتائب المجاهدين #الوعد المفعول

متعلقات