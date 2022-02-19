إطلاق نار يستهدف بؤرة "أفيتار" على جبل صبيح

أطلق مقاومون، مساء اليوم السبت، النار تجاه بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على جبيل صبيح في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية: بإطلاق نار استهدف جنود الاحتلال المتمركزين قرب البؤرة الاستيطانية "أفيتار" على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وتصاعدت أعمال المقاومة الشعبية والمسلحة خلال الفترة الأخيرة بالضفة، خاصةً بعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ومصادرتهم للأراضي في نابلس وجنين لصالح إقامة المستوطنات للمستوطنين.

وتتعرض بؤرة أفيتار الاستيطانية لعمليات إطلاق نار مستمرة من قبل مقاومين فلسطينيين لمنع الاحتلال من تثبيت هذه البؤرة أعلى جبل صبيح في بيتا.