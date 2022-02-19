ناجي سرحان: "قائمة القدس" تكتسح 90% من اصوات الناخبين في انتخابات نقابة المهندسين

أكد ناجي سرحان نقيب المهندسين أن قائمة "القدس" اكتسحت اكثر من 90‎%‎ من نسبة الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين.

و أوضح سرحان في تصريح له اليوم السبت أن القائمة موحدة وتضم كتل، حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحركة المبادرة وجبهة النضال وحزب فدا.

و بين نقيب المهندسين أن القائمة الموحدة "القدس" تضم مزيجاً من العمل الوطني تقدم نموذجاً وحدوياً للمجتمع الفلسطيني.

و أشار الى أن انتخابات نقابة المهندسين تدلل على أهمية الانتخابات في هذا الظرف ونؤكد على دور النقابة الريادي في المجتمع.

كما أكد ناجي سرحان أن نقابة المهندسين قدمت وحدة وطنية وتجربة نقدمها لأبناء شعبنا بأننا نستطيع أن نعمل معاً.