قناة عبرية تكشف عن خطأ فادح أثناء دخول طائرة "حزب الله" للجليل

قالت القناة الـ13العبرية، مساء اليوم السبت: "إن تفعيل صفارات الإنذار في الجولان والجليل لحظة دخول طائرة حزب الله كان خطأً.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن هذا الأمر زاد من الحادث وأعطى "حزب الله" نقاط، لافتةً أن سلاح الجو "الإسرائيلي" سيأخذ الدروس من هذا الحادث.

وتم تفعيل صفارات الإنذار، ظهر أمس الجمعة، في أعقاب دخول طائرة مسيرة لـ"حزب الله" أجواء فلسطين المحتلة ووصلت لمنطقة الجليل.

وكان قد أعلن حزب الله، عن أنه أطلق طائرة مسيرة من نوع "حسان" الى داخل "إسرائيل"، وحلقت لمدة 40 دقيقة في عمق 70 كلم، مشدداً على أنه رغم محاولات الجيش "الإسرائيلي" العديدة لإسقاطها، عادت الطائرة بسلام إلى قواعدها.