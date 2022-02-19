بيان من عائلة السيدة التي توفيت على يد زوجها .. "لا عزاء لحين إعدام القاتل "

عقَّبت عائلة خزيق، مساء أمس الجمعة، على جريمة مقتل ابنتها نهى جراء الاعتداء عليها من قبل زوجها "م.ي"، مُشيرةً إلى أنّها لن تُقيم بيت عزاء للمتوفاة لحين إعدام القاتل.





وكان المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزّة، العقيد أيمن البطنيجي، قد كشف في تصريحٍ مقتضب ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، أنَّ المواطنة نهى سعيد ياسين "خزيق" البالغة من العمر 31 عاماً تُوفيت إثر كسور في عظام الصدر نتيجة اعتداء نفذه زوجها.

وبيّن البطنيجي، أنَّه بالتحقيق مع زوجها "م، ي" 45 عاماً، أقرّ باعتدائه عليها، مُوضحاً أنّه تمت إحالة القضية والشخص المذكور إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية..