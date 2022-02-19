الاحتلال يقتحم يعبد في جنين واندلاع مواجهات

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت 19 فبراير 2022، بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيره من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها، عرف من بين أصحابها عبد الله سليم أبو شملة، وطاهر جواد بدارنة.

وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت.

ويواصل جيش الاحتلال بشكل يومي مداهمة مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ويفتش منازل المواطنين ويعتقل العشرات منهم، في خطوات تهدف للتنغيص على حياتهم.