مستشار وزيرة الصحة بغزة : الوضع الوبائي خطير في غزة ونسبة الاصابات 33%

أكد د. فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة بقطاع غزة اليوم السبت 19فبراير 2022 ، أن المنحى الوبائي في قطاع غزة في تصاعد ملحوظ والوضع صعب ، حيث بلغت نسبة الاصابة 33% ، بعد أن سجلت اعداد الاصابات خلال 24 ساعة 293 من أصل 819 تم إجراء الفحوصات لهم .

وبين خلال تصريحات ل"صوت فلسطين" وتابعتها وكالة فلسطين اليوم ان هناك ارتفاع في اعداد الوفيات تم تسجيل 7 وفيات ، بالإضافة الى ارتفاع الحالات الحرجة لـ260 بينهم "73" وضع حرج.

وقال أبو وردة ان نسبة اشغال أسرة العناية المكثفة بلغت 36% ، في حين بلغت نسبة اشغال اسرة المشافي المخصص لمرضى كوفيد 53% ...يتبع

وأشار ابو وردة نحن على اهب الاستعداد لأي تطورات في الحالة الوبائية ، محذراً من الوضع القائم وخاصة في ظل أجواء الطقس المتقلبة ، وخاصة بين فئة الشباب .

وجدد تأكيده ان السيطرة على الحالة الوبائية لن تكون الا بمساعدة المواطنين في اتباع الاجراءات الوقائية والتوجه الي مراكز التطعيم .

ويشار الى وزارة الصحة بغزة سجلت 5 حالات وفاة أمس الجمعة ، وإصابة ( 1063) اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 3044 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.