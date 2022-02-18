#اوقفوا_رالي_باها.. أردنيون ينتفضون ضد مشاركة "إسرائيلية" مفاجئة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:36 م
18 فبراير 2022
رالي باها.
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#أوقفوا_رالي_باها فوجئ عشاق الرياضات الميكانيكية في الأردن بمشاركة عدد من المتسابقين الإسرائيليين في رالي "باها"، الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية القصيرة فئة الدراجات، بعد انطلاق المنافسات بشكل رسمي في مدينة العقبة، أمس الخميس، والكشف عن قائمة السائقين المشاركين في السباق الذي تنظمه "الأردنية لرياضة السيارات".

وأطلق الأردنيون وسم "#اوقفوا_رالي_باها" على "تويتر" من أجل المطالبة بإيقاف البطولة بسبب وجود 13 متسابقاً إسرائيلياً، وهو ما أثار غضباً واسعاً ومطالبة بوقف التطبيع الرياضي. وأكد مغردون معارضتهم لمثل هذه الخطوة، مشددين على ضرورة مناهضة التطبيع والرفض الكامل لمشاركة السائقين الإسرائيليين.

وأدانت عدة جمعيات، بينها حركة المقاطعة في الأردن، وتجمع "اتحرك"، في بيانات لها، هذه الخطوة، الأمر الذي دفع معظم الرعاة للانسحاب من رعاية السباق بشكل رسمي، على غرار شركة "ربابة جيمز" ومطاعم "حمادة" وقناة "رؤيا".

 

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