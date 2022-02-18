اوقفوا_رالي_باها.. أردنيون ينتفضون ضد مشاركة "إسرائيلية" مفاجئة

#أوقفوا_رالي_باها فوجئ عشاق الرياضات الميكانيكية في الأردن بمشاركة عدد من المتسابقين الإسرائيليين في رالي "باها"، الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية القصيرة فئة الدراجات، بعد انطلاق المنافسات بشكل رسمي في مدينة العقبة، أمس الخميس، والكشف عن قائمة السائقين المشاركين في السباق الذي تنظمه "الأردنية لرياضة السيارات".

وأطلق الأردنيون وسم "#اوقفوا_رالي_باها" على "تويتر" من أجل المطالبة بإيقاف البطولة بسبب وجود 13 متسابقاً إسرائيلياً، وهو ما أثار غضباً واسعاً ومطالبة بوقف التطبيع الرياضي. وأكد مغردون معارضتهم لمثل هذه الخطوة، مشددين على ضرورة مناهضة التطبيع والرفض الكامل لمشاركة السائقين الإسرائيليين.

وأدانت عدة جمعيات، بينها حركة المقاطعة في الأردن، وتجمع "اتحرك"، في بيانات لها، هذه الخطوة، الأمر الذي دفع معظم الرعاة للانسحاب من رعاية السباق بشكل رسمي، على غرار شركة "ربابة جيمز" ومطاعم "حمادة" وقناة "رؤيا".

١٣ صهيوني يستعد للمشاركة في "رالي باها" التطبيعي الذي تقيمه اللجنة الأردنية لرياضة السيارت بوجود رعاة أردنيين.

نطالب @rallyjordan بالتراجع فورا عن اشراك لاعبي الكيان ووقف التطبيع الرياضي والالتزام برغبة الشارع العارمة بمقاطعة الاحتلال#التطبيع_خيانة



#اوقفوا_رالي_باها pic.twitter.com/FFYxjAp3B7 — Jordan BDS (@BDSJordan) February 17, 2022

شكرا لمطاعم حمادة على استجابتهم وانسحابهم من رعاية رالي باها التطبيعي الذي يشارك فيه صهاينة خدموا في جيش الاحتلال.

وندعو بقية الجهات الراعية الأردنية للانسحاب من رعاية هذه البطولة.#اوقفوا_رالي_باها #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/7AfvlXBWXB — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) February 17, 2022

شكرا لقناة رؤيا على استجابتها لنداءات شعبنا وإعلانها الانسحاب من رعاية بطولة الباها التي يشارك فيها 13 صهيوني.



الدعوة مستمرة لكل مؤسساتنا العامة والخاصة بأخذ موقف مشرف وإعلان الانسحاب من هذا الحدث التطبيعي المخزي.#اوقفوا_رالي_باها #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/LIUNRbOSLg — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) February 17, 2022