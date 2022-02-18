اقتحام وتهديد لعوائل شهداء وأسرى من الجهاد في طولكرم

اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال منازل عدد من عوائل شهداء وأسرى من حركة الجهاد الإسلامي، في بلدة عتيل قضاء طولكرم، فجر اليوم الجمعة.

حيث داهمت قوات الاحتلال المنازل بصورة همجية وتخريب وتدمير الممتلكات، وتفتيشها والعبث بمحتوياتها واستهدفت منازل ذوي الشهيدين القائدين أسعد دقة وصالح قرقور، بالإضافة لمنازل ذوي الأسيرين معتز ومناضل طقز، في بلدة عتيل بطولكرم.

وأكد "مصادر خاصة"، أن قوات الاحتلال طالبت السكان والأهالي بعدم التواصل مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، وهددتهم بالاعتقال في حال مخالفة التعليمات.

يذكر أن الشهيدين أسعد عبد الرحيم دقة وصالح عمر قرقور من قادة سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في طولكرم.

ويعتبر الأسيرين الشقيقين مناضل ومعتز طقز من كوادر الجهاد الإسلامي في طولكرم وقد اعتقلهما الاحتلال بتاريخ 22/10/2014، ووجهت لهما عدة تهم أبرزها تشكيل خلايا عسكرية، والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.