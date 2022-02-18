وفد من الجهاد يهنئ أسرى محررين من نابلس

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي بزيارة عدد من الأسرى المحررين في محافظة نابلس، لتهنئتهم بالحرية من سجون الاحتلال.

وضم الوفد عدد من قادة الجهاد على رأسهم القيادي المحرر خضر عدنان والقيادي المحرر عبد الرؤوف الجاغوب والقيادي المحرر ماهر الأخرس والمحرر محمد علان وعدد من الكوادر والشخصيات الاعتبارية، حيث تمت زيارة المحرر عنان بشكار من مخيم عسكر والمحرر عمرو بني شمسة من بلدة بيتا.

وأكد الوفد أن هذه الزيارات تأتي في إطار تهنئة الأسرى المحررين بسلامة الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، ودعم صمودهم في مواجهة الاحتلال الصهيوني وسجانيه.

واطمأن الوفد على صحة الأسير عنان بشكار بعد تعرض مراسم استقباله لاعتداءات أجهزة أمن السلطة، حيث تعرض الأسير بشكار للاختناق بالغاز المسيل للدموع، مستنكرآ قمع السلطة لمراسم استقبال الأسير المحرر، ومهنئًا الأسير بسلامته.

وفي سياق منفصل، شكر المحرر بني شمسة وفد الجهاد على زيارته، وبعث برسالة اطمئنان من الأسرى داخل سجن مجدو الذي قضى فيه محكوميته، وخصوصاً أسرى السيلة الحارثية.

يذكر أن الأسير عنان بشكار قد تحرر من سجون الاحتلال بعد قضاء محكوميته البالغة 40 شهرآ، بينما قضى الأسير عمرو بني شمسة سنتين في سجون الاحتلال.