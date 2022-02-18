بالصور المئات يؤدون صلاة الجمعة في حي الشيخ جراح

أدى المئات من المواطنين، صلاة اليوم الجمعة، في حي الشيخ جراح المهدد بالهدم في مدينة القدس المحتلة.

وخلال الشهر الأخير زادت وتيرة الاعتداءات "الإسرائيلية" على الحي من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين الذين يحاولون تهجير السكان الفلسطينيين من الحي.

وخطب في المصلين في حي الشيخ جراح الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك.

وتمحورت خطبة خطيب المسجد الأقصى، حول الأحداث الحاصلة في الشيخ جراح ومخاطر مساعي الاحتلال في السيطرة عليه بعد طرد سكانيه من بيوتهم، قسرًا.

ووجه نداءً لكل أحرار الأمة العربية والإسلامية في تقديم كافة أشكال الدعم لسكان الحي والوقوف بجانبهم، بالإضافة إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءاتها.

وكان أفاد مصدر خاص، اليوم، بأن خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، سيؤدي خطبة صلاة الجمعة، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقال المصدر الخاص، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "الشيخ عكرمة صبري سيخطب بصلاة الجمعة، اليوم، في حي الشيخ جراح الذي يشهد معركة وجود مع الاحتلال الإسرائيلي".

















