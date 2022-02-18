مصدر خاص لـ"فلسطين اليوم": الشيخ عكرمة صبري يؤدي خطبة الجمعة اليوم في الشيخ جراح

أفاد مصدر خاص، اليوم، بأن خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، سيؤدي خطبة صلاة الجمعة،اليوم الجمعة الموافق 18-2-2022 في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقال المصدر الخاص، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" –فضل عدم ذكر اسمه-: إن "الشيخ عكرمة صبري سيخطب بصلاة الجمعة في حي الشيخ جراح الذي يشهد معركة وجود مع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم".

وأضاف أن خطبة خطيب المسجد الأقصى، تتمحور حول أحداث الحاصلة في الشيخ جراح ومخاطر مساعي الاحتلال في السيطرة عليه بعد طرد سكانيه من بيوتهم، قسرًا، كما أنه سيوجه نداءً لكل أحرار الأمة العربية والإسلامية في تقديم كافة أشكال الدعم لسكان الحي والوقوف بجانبهم، بالإضافة إلى الضغط على حكومة الاحتلال بوقف اعتداءاتها.

وجددت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على سكان الشيخ جراح المهدد بالتهجير، أمس الخميس، وقامت بضرب أهالي الحي بالعصي وفض المتضامنين من خيمة الاعتصام بالقوة، ما أسفر عن إصابة مسن بجروح.

وأكد أهالي الشيخ جراح، أن قوات الاحتلال صعدت من هجماتها ضد المواطنين، عبر إطلاق النار وقنابل الغاز والصوت واعتقال العشرات بالإضافة إلى فرض حظر تجوال، بهدف تفريغ الحي والمدينة المقدسة من الفلسطينيين لصالح المستوطنين.

وحذرت فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية، في تصريحات صحفية، وبيانات منفصلة، الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة اعتداءاته المكثفة على الشيخ جراح والقدس وسكانها، واعتبرت ذلك "مساس بالخطوط الحمراء، لا يمكن السكوت عنه".