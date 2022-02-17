إغلاق شارع عمر المختار بمدينة غزة

أعلنت شرطة المرور في غزة، مساء اليوم الخميس، أنها شارع عمر المختار في مدينة غزة سيتم إغلاقه كليًا في "كلا الاتجاهين" من مفترق العباس حتى حلويات أبو السعود شرقا، يوم غد الجمعة.

وأوضحت شرطة مرور غزة، أنها ستغلق شارع عمر المختار من الساعة 12:00 ليلا حتى الساعة 6:00 من صباح يوم الجمعة، بسبب وجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عمر المختار وعبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.

واهابت بالسائقين ضرورة استخدام طرق بديلة خلال فترة الأعمال.