بالصور "الرابطة الإسلامية" تختتم احتفالات التفوق وتكرم الطلبة المتفوقين في المدارس الثانوية بإقليم غزة

اختتمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين احتفالات تكريم الطلبة المتفوقين في الفصل الدراسي الأول، خلال احتفال نظمته في مدارس إقليم غزة بعنوان " فوج الحرية والإرادة "

حيث شملت الإحتفالات مدارس المرحلة الثانوية في مديريتي غرب وشرق غزة بالتنسيق مع التربية والتعليم بغزة

بدوره هنأ مسؤول ملف المدارس بالرابطة.الإسلامية أ. جلال بصل ، الطلبة المتفوقين، وبارك لهم نجاحهم وتفوقهم

وأكد أ. بصل على أن الرابطة الإسلامية ستقف بجانب الطلبة في كافة مراحلهم الدراسية.

وشكر بصل المعلمين وأولياء أمور الطلبة على جهودهم التي أفضت إلى وصولهم إلى تفوقهم العلمي ولمنصة التكريم.

وأكد مسؤول الرابطة الإسلامية إقليم غزة أ. سعيد العرقان على سعي الرابطة الإسلامية دوماً لدعم ومساندة الطلاب في حياتهم الدراسية من خلال تنفيذ عشرات المشاريع الخدماتية على مدار العام الدراسي وتقديم أفضل الخدمات كي تستمر مسيرتهم التعليمة بأفضل حال.

وأشار العرقان إلى أن هذه التكريمات هي ضمن سلسلة الانشطة و المشاريع الخدماتية والتعليمية في الساحات التعليمية التي تقدمها الرابطة الإسلامية بإقليم غزة.

واختتمت الرابطة الإسلامية احتفالاتها بتكريم الطلاب المتفوقين بشهادات تقدير وهدايا قيمة، تقديراً لجهودهم وجدهم واجتهادهم في دراستهم.



















