آلاف الإسرائيليين غادروا الأراضي الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بمغادرة آلاف الإسرائيليين الأراضي الأوكرانية في أعقاب التوتر القائم مع روسيا.

وقال الاعلام العبري، إن " 3300 إسرائيلي غادروا أوكرانيا متوجهين إلى إسرائيل، في أعقاب التوترات بين روسيا وأوكرانيا".

واستدعت أوكرانيا، اليوم، سفير الاحتلال لديها إلى جلسة توبيخ في كييف على خلفية الأزمة مع روسيا.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن الاستدعاء يأتي بعد أن طلبت "إسرائيل" من روسيا المساعدة في إجلاء الإسرائيليين في حالة نيتها تنفيذ غزو لأوكرانيا.

يشار إلى أن "إسرائيل" رفضت طلب أوكراني قبل أيام ببيع منظومة القبة الحديدية للدفاع عن نفسها في حال وقوع غزو روسي محتمل.