عضو سابق بالجنة المركزية لفتح: قاتل عرفات معروف لدى قيادات السلطة

أكد عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، السفير الفلسطيني الأسبق ربحي حلّوم، صحة تصريحات رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، بأن "الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اغتيل على أيدي أشخاص مقربين منه".

و نقلت وكالة "قدس برس" عن حلوم قوله إن "ما صرح به ابن جاسم، يؤكد ما تحدثت به على مدار السنوات الماضية، من أن قاتل عرفات مجرم معلوم لدى السلطة الفلسطينية وقياداتها".

ورأى أن "عرفات وقع في فخ الرئيس الحالي محمود عباس"، موضحاً أن "الأدوات التنفيذية لجريمة الاغتيال، كانت قريبة من الرئيس الفلسطيني الراحل".

وأضاف حلوم أن "لدى قيادة السلطة قرارا سياسيا بعدم الكشف عن هوية القاتل الحقيقي، فضلاً عن وجود مخطط لإغلاق الملف نهائياً".

وقال ابن جاسم، في مقابلة أجرتها معه صحيفة القبس الكويتية ونشرت أمس، إن "التغير المفاجئ على صحة عرفات يدل على أن هناك شيئاً ما كان يحاك له، وربما هناك من أعطاه شيئا ما من أجل القضاء عليه".

وأضاف: "هذه حقيقة.. ياسر عرفات قُتل بالتأكيد، ومِن أشخاص حوله".

وقضى عرفات في 11 تشرين أول/نوفمبر 2004، بمستشفى عسكري بالعاصمة الفرنسية باريس، إثر تدهور سريع في حالته الصحية، بعد حصاره إسرائيليا لعدة أشهر في مقر الرئاسة (المقاطعة) بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.