بعد 28 يوما.. "أمن السلطة" يفرج عن المحرر نور الجربوع

أفرجت أجهزة أمن السلطة عن المحرر نور الدين صابر الجربوع (27 عاماً) من سكان مخيم جنين، بعد اعتقال دام 28 يوما في سجون السلطة.

وافادت "مصادر خاصة" أن المحرر نور قد أفرج عنه مساء اليوم الخميس، حيث كان معتقلا في سجن أريحا المركزي.

وكان الجربوع قد اعتقل بتاريخ 1/23 من مكان عمله أمام المستشفى الحكومي في جنين، ونقل بعد أيام من اعتقاله إلى سجن أريحا المركزي "المسلخ"، علما أنه كان معتقلا سابق لدى أجهزة أمن السلطة خلال شهر 12 من العام الماضي، في اعتقال استمر 20 يوماً وافرج عنه بتاريخ 2021/12/14م.

يذكر أن الأسير المحرر نور الدين الجربوع كان معتقل سابق في سجون الاحتلال، وأمضى ما يقارب 16 شهراً.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة الملاحقة والتحقيق والاعتقال بحق كوادر ونشطاء الحركة في مدن الضفة المحتلة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو الإفراج عنهم استجابة لمطالب ذويهم الذين يمنعون من زيارتهم أو الاطمئنان عليهم.