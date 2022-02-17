شرطة الاحتلال تمهل المتضامنين دقيقتين لمغادرة مكان الاعتصام في حي الشيخ جراح.

دعوات مقدسية للحضور إلى حي جراح ردا على دعوات لاقتحام المستوطنين الحي عند الساعة السابعة مساء

المقدسيون يؤدون صلاة العشاء في حي الشيخ جراح تضامنا مع الاهالي

شرطة الاحتلال تعتدي بوحشية على المتضامنين في حي الشيخ جراح وتفرض إغلاقًا كاملاً ومشدداً عليه.

المقدسيون يحتشدون في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة للتصدي لمسيرة المستوطنين.

فرقة خيالة الاحتلال تقمع المتظاهرين في حي الشيخ جراح بالقدس.

انتشار مكثف لقوات الاحتلال في حي الشيخ جراح عقب قمع الأهالي والمتضامنين".