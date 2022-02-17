"التنمية بغزة" تعلن إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية شهر فبراير

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية التي تصرف للأسر الفقيرة لهذا الشهر فبراير 2022م.

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية:" تم إضافة عدد من المستفيدين الجدد في المنحة القطرية لهذا الشهر معظمهم من مستفيديي الشؤؤن الاجتماعية".

وبدأت الامم المتحدة اليوم الخميس 17فبراير 2022 ، ارسال نصية للمنتفعين من الدفعة النقدية من المنحة القطرية التي تصرف للأسر الفقيرة في قطاع غزة، التي تعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية غاية في السوء، والتي لا مصدر دخل لها، سوى ما تدفعه لهم قطر منتصف كل شهر، فهم ينتظرون هذا الإعلان على أحر من الجمر، لأنهم يعتمدون عليها في جلب مستلزمات منازلهم، وسد رمق أطفالهم.

ومنذ منتصف عام 2018، بدأت قطر بدفع مساعدات نقدية تقدر بـ 100 دولار لكل أسرة فقيرة على مستوى قطاع غزة، بهدف تخفيف حدة الفقر التي يعانون منها، إلا أن حكومة الاحتلال كانت في كثير من المناسبات تمنع أو تؤخر إدخالها إلى القطاع، تحت ذرائع واهية بهدف تشديد الخناق والحصار على الفلسطينيين في القطاع.

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