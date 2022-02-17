سعر الذهب في فلسطين اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:38 ص
17 فبراير 2022
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 17/2/2022، استقراراً في سوق التعاملات المالية مع استقرار الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 192.43 شيكل $60.32

سعر الذهب عيار 22   176.40 شيكل $55.30

اسعار الذهب عيار 21 168.38 شيكل $52.78

اسعار الذهب عيار 18 144.33 شيكل $45.24

سعر الذهب عيار 14   112.25 شيكل $35.19

سعر الذهب عيار 12   96.22 شيكل  $30.16

اسعار أوقية الذهب      5,985 شيكل  $1,876

اسعار جنيه الذهب      1,347 شيكل  $422.26

اسعار كيلو الذهب      192,433 شيكل       $60,322

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

16 فبراير      192.20       168.18       144.15       112.12       96.10

15 فبراير      191.95       167.96       143.96       111.97       95.97

14 فبراير      196.40       171.86       147.30       114.57       98.20

13 فبراير      193.53       169.34       145.15       112.89       96.76

12 فبراير      193.51       169.33       145.14       112.88       96.76

11 فبراير      193.75       169.54       145.32       113.02       96.88

10 فبراير      189.14       165.50       141.86       110.33       94.57

9 فبراير        189.15       165.51       141.87       110.34       94.58

8 فبراير        189.25       165.60       141.94       110.40       94.62

7 فبراير        187.10       163.72       140.33       109.14       93.55

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