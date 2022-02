بالفيديو ليفربول يفوز على انتر ميلان بهدفين نظيفين بدوري الأبطال

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا على مضيفه انتر ميلان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثنائية "الريدز" البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.

وبهدفه اليوم، رفع صلاح رصيده إلى 8 أهداف في "التشامبيونزليغ" هذا الموسم.

ووضع ليفربول قدما في الدور ربع النهائي من البطولة القارية بانتظار مباراة الإياب في إنجلترا في الثامن من مارس المقبل.

Mohamed Salah goal ⚽



The ball drops in the box following a good delivery from Trent Alexander-Arnold and Mo finds the net 💪🏾



Inter Milan 0-2 Liverpool #UCL pic.twitter.com/vgN2vAACPk