هزتان خلال أقل من 12 ساعة وهيئة "إسـرائيلية" تحذر من وقوع زلزال كبير مدمر في المنطقة



توقعت هيئة المسح الجيولوجي "الإسرائيلي" اليوم الاربعاء 16 فبراير 2022 أن تتعرض المنطقة لزلزال كبير وخاصة بعد توالي وقوع الزلال ، وفصل 12 ساعة بين زلزالين وقعا من الأمس.

وكانت هزة أرضية خفيفة، ضربت اليوم الأربعاء، فلسطين، وبلغت قوتها 2.5 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد المختص في وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل بجامعة النجاح أنس عطاطري، بأن الهزة الأرضية حصلت في حدود الساعة 09:02 صباحا حسب التوقيت المحلي لفلسطين، وكانت على عمق 18 كم في باطن الأرض على خط عرض 31.75 شمالا وخط طول 34.93 شرقا، (النتائج أولية يمكن التعديل عليها لاحقا).

وأوضح أن بؤرة الهزة الأرضية تبعد 25 كم غرب مدينة بيت لحم، و28 كم غرب مدينة القدس، و20 كم جنوب - غرب مدينة قلقيلية.

يذكر أن هزة أرضية خفيفة ضربت جنوب بحيرة طبريا، مساء أمس الثلاثاء، وبلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

جهاز جديد

وكان علماء في هيئة المسح الجيولوجي "الإسرائيلي" كشفوا النقاب هذا الأسبوع، عن تثبيت نظام جديد للإنذار بالزلازل في جميع أنحاء إسرائيل.

ويحمل النظام اسم (TRUAA) ويعتمد على تكنولوجيا تم تطويرها في جامعة بيركلي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولمواءمة النظام في إسرائيل، قام علماء هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية بتعديل الخوارزميات والبرمجة الخاصة بالنظام لتتناسب مع الطبيعة الجغرافية "لإسرائيل".

وقال ران نوف، من هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، إن النظام قادر على الكشف عن العلامات الأولى للزلزال باستخدام إشارات من 120 جهاز استشعار مثبتة في جميع أنحاء إسرائيل على أبعاد عشرة كيلومترات عن بعضها البعض.

وأضاف نوف، "إذا تم قياس الزلزال بأكثر من 4.4 بمقياس ريختر فسوف تنطلق صافرات الإنذار من خلال نظام الإنذار التابع للجبهة الداخلية الإسرائيلية المثبت في جميع أنحاء إسرائيل".