أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 ، بعد خسائر فادحة تكبدتها أسعار الذهب الأسود أمس، وجاء انخفاض الأسعار مع انحسار مخاوف المستثمرين حول غزو روسي مزعوم لأوكرانيا.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.31% إلى 92.36 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.17% إلى 93.44 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وتكبدت أسواق النفط خسائر فادحة الثلاثاء، حيث هبط خام "برنت" إلى دون مستوى 95 دولارا للبرميل، فيما تراجع "خام غرب تكساس الوسيط" دون 94 دولارا للبرميل.

وعلى الرغم من التقلبات الحادة التي تشهدها أسوق النفط مؤخرا، فإن أسعار النفط لا زال يتم تداولها قرب أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، في ظل توقعات بأن الطلب سيتجاوز معروض النفط هذا العام.