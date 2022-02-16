بالأسماء : مداهمات واعتقالات في الضفة تطال 12 مواطناً

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء 16/2/2022، حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 12 مواطنًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال العديد من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، وفتشت منازل المواطنين بشكل عشوائي، وعاثت فيها خرابًا بعد أن أرعبت سكانها وخاصةً الأطفال والنساء.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بلدات وقرى جنين، وهم: نظام العمور (من رمانة)، محمد أبو الرب ويوسف كميل ورفيق كميل (من قباطيا)، ومروان شريم (من جبع)، وزهير الأحمد ومحمد الفارس من المدينة.

فيما اعتقلت قوات أخرى، مواطنين من بلدة بيتا جنوب نابلس، هما الأسير المحرر أدهم أبو زيتون، وأيوب حمايل.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المسن ربحي ربعي، وأسامة ربعي، من منطقة التوانة جنوب المحافظة، ويوسف الطيط من بيت أمر إلى الشمال منها.