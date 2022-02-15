شهد سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، تراجعاً متوسطاً، بالرغم من صعود أسعار المعدن النفيس عالمياً، ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، حيث وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم، إلى نحو 86.904 ألف دينار (59.55 دولار).

أسعار الذهب في العراق اليوم

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم، إلى نحو 86.904 ألف دينار (59.55 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق اليوم، إلى نحو 65.179 ألف دينار (44.67 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق اليوم، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.694 ألف دينار (34.74 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 76.043 ألف دينار (52.11 دولار).

وانخفض متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في العراق اليوم، إلى نحو 2.702 مليون دينار (1852دولارا).

كما هبط متوسط سعر الجنيه الذهب في العراق اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 608.340 ألف دينار (416.88 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 8 أشهر اليوم الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر، وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.4 % إلى 1877.96 دولار للأوقية الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو/ حزيران الماضي، وبلغ 1879.48 دولار.

وقفز الذهب، بنسبة 0.6% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينيس المدير لدى "إس.بي.آي أسيت مانجمنت"، إن أزمة أوكرانيا تدعم الذهب في وقت يشهد تضخما بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعزوفا عن المخاطر مع انخفاض الأسهم.

وأضاف: "إذا فقدنا القوة الدافعة الناجمة عن (صراع) أوكرانيا، فسيتراجع الذهب سريعا".

وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار قليلا، ما دعم جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على العملات الأخرى.

أسعار المعادن الأخرى

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية، بنسبة 0.2 % إلى 23.79 دولار للأوقية.

في حين انخفض البلاتين، بنسبة 0.1 % إلى 1026.86 دولار. كما تراجع البلاديوم، بنسبة 0.4 % إلى 2349.82 دولار.