يقدم لكم موقع فلسطين اليوم، موعد شهر رمضان المبارك 2022، حيث يبحث عنه الآلاف من المتابعين من المسلمين لما يهمهم هذا الموضوع وعظمة هذا الشهر المبارك.

موعد شهر رمضان 2022 فلكيا

ويحرص موقع "فلسطين اليوم" على تقديم كافة الموضوعات التي تهم المتابعين، وخاصة الأدعية في رمضان وموعد حلول شهر رمضان، والعديد من المسائل الدينية المتعلقة بشهر رمضان، أما هذا المقال فسيتناول موعد شهر رمضان فلكيا.

موعد شهر رمضان 2022 فلكيا

وأعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، أنه يتبقى على شهر رمضان المبارك ثلاثة أشهر، متوقعاً أن يبدأ في الـ 2 من شهر أبريل المقبل فلكياً.

وأوضح الجروان أن القمر الجديد سيولد اليوم الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في دولة الإمارات العربية المتحدة.