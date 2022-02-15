ماذا يحدث في بحر قطاع غزة؟

أفاد مسؤول لجان الصيادين بغزة، زكريا بكر، اليوم الثلاثاء، بأن زوارق الاحتلال الحربية "الإسرائيلية" أطلقت صواريخ قبالة بحر منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال بكر، في تصريح صحفي "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "زوارق الاحتلال أطلقت صواريخ داخل البحر غرب منطقة دير البلح على بعد 7 ميل، دون معرفة أسباب الانطلاق".

وأضاف أن زوارق الاحتلال نفذت أيضًا اعتداءً على مراكب الصيادين بالرشاش غرب منطقة السودانية شمال القطاع، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.

وأكد مسؤول لجان الصيادين، أن زوارق الاحتلال تتواجد بكثافة وبشكل غير مسبوق قبالة سواحل قطاع غزة.

وأوضح بكر، أن عمليات الملاحقة والمطاردة "الإسرائيلية" في قتل الصيادين واعتقالهم ومصادرة مراكبهم وتعطيبها في عرض البحر أثناء صيد الأسماك بالإضافة إلى انتهاكات أخرى، ما زالت مستمرة ، وتأتي في إطار إفقار وتدمير قطاع الصيادين الممنهج، وإعدام إمكانية التأمين الغذائي.