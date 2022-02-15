الذهب يواصل الصعود

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، أمس، مرتفعة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، إذ دعمت المخاوف من الصراع بين روسيا وأوكرانيا المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً، وأبقت مستثمري البلاديوم في حالة قلق إزاء تعطل الإمدادات.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1864.94 دولار للأوقية بحلول الساعة 15:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 تشرين الثاني.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.5% إلى 1869.60 دولار.

وقالت الولايات المتحدة، أول من أمس: إن روسيا قد تختلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم على أوكرانيا، لكن موسكو نفت وجود أي خطط لغزو جارتها واتهمت الغرب بالتصرف "بهستيريا"، رغم حشدها أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا.

في غضون ذلك، ارتفع البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارات 0.2% إلى 2311.93 دولار للأوقية، ليبلغ أعلى مستوى له في أسبوعين.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى بنك "ساكسو": إن صادرات روسيا من البلاديوم تقترب من 50% من الإنتاج العالمي، ما يجعل المعدن منكشفاً بشدة على مخاطر التخفيضات المؤقتة في الإمدادات الروسية إذا تصاعد الصراع مع أوكرانيا.

وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.78 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 1027.75 دولار.